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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области количество заболевших COVID-19 за стуки превысило 1 тыс. человек

Общество, 15:49 28 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество новых случаев COVID-19 в Тюменской области продолжает расти. За последние сутки в регионе заболевание диагностировали у 1 тыс. 101 человека, госпитализировано 21, выздоровели 377 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб 28 августа.

Среди заболевших — 153 ребенка, 6 пациентов находятся на ИВЛ, и 6 тыс. 601 человек — под медицинским наблюдением.

Всего в России за сутки выявили 46 тыс. 857 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 83 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 28 тыс. 223 человека.

Всего с начала пандемии в России выявлено 19 млн 405 тыс. 923 случая коронавируса в 85 регионах.

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# коронавирус

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