В Тюменской области активней прививаются от COVID-19 в пяти районах и в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самые активные жители Тюменской области, участвующие в прививочной кампании против коронавирусной инфекции, проживают в Тюмени, Бердюжском, Викуловском, Ярковском, Юргинском, Нижнетавдинском районах. В настоящее время в регионе действуют 53 стационарных пункта вакцинации.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Для проведения вакцинации работают мобильные прививочные пункты в торговых центрах, ФАПах, специализированных медицинских организациях.

В Тюмени сделать прививку от ковида можно помимо поликлиник еще и в торговых центрах: "Сити Молл", "Кристалл", "Гудвин, "Зеленый берег", в Выставочном зале. На площади возле ТЦ "Гудвин" установлен вакциномобиль.

Практикуются и выездные формы вакцинации в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, на дом к маломобильным пациентам и пациентам из групп риска.

"Дополнительные мобильные пункты вакцинации в регионе разворачиваются в соответствии с потребностью населения и повышения доступности вакцинации. В настоящее время для вакцинации в регионе имеется вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), запасы вакцины достаточные", - говорят медики.

В Тюменской области полную вакцинацию против COVID-19 прошли 1 млн 103 тыс. 809 человек. По данным на 17 августа, коллективный иммунитет в регионе составляет 3%. Медики призывают жителей области активней прививаться и проходить ревакцинацию.

Анжела Лебедева