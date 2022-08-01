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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области за сутки коронавирус диагностировали у 751 жителя

Общество, 16:10 25 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество новых случаев COVID-19 в Тюменской области продолжает расти. Только за последние сутки в регионе заболевание диагностировали у 751 человека, госпитализировано 53, выздоровели 287 человек, сообщает федеральный оперативный штаб 25 августа.

Всего в России за сутки выявили 43 тыс. 919 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 71 летальный исход. За сутки в стране полностью выздоровели 30 тыс. 775 человек.

В Москве выявили 8 тыс. 874 случая болезни, в Санкт-Петербурге – 4 тыс. 423, в Московской области – 2 тыс. 958. В Свердловской области заболели 866 человек, в Челябинской - 396, в Югре – 509, на Ямале – 80, в Курганской области – 165.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 19 млн 265 тыс. 521 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 383 тыс. 829 летальных исходов, выздоровели 18 млн 401 тыс. 387 человек.

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# коронавирус

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