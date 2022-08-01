В России создали препарат, восстанавливающий пораженные ковидом клетки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Пятигорске создали препарат Oligo1, восстанавливающий пораженные коронавирусом клетки, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что препарат создан в городской больницы Пятигорска в Ставропольском крае. Сейчас идет этап оценки токсичности Oligo1 на животных, следом - этап клинических исследований на людях.

Антиковидный препарат Oligo1 разработан по технологии антисмысловых олигонуклеотидов - коротких цепочек ДНК, которые прилипают к вирусной РНК и мешают ей передавать информацию дальше. Для производства препарата потребуются олигонуклеотидные синтезаторы, которые есть в любой лаборатории по выпуску наборов для ПЦР-исследований.

Тесты, которые уже провели, полностью доказали высокую эффективность препарата. Доклинические исследования продлятся еще два-три месяца, а затем начнутся клинические испытания, если они окажутся успешными, можно будет переходить к массовому производству препарата.

"Мы с коллегами решили обратиться к опыту лечения пациентов с атипичной пневмонией и респираторным синдромом, эпидемии которых наблюдались несколько лет назад. Ведь эти заболевания также были вызваны коронавирусами, пусть и неродственных с COVID-19 штаммов. Мы предположили, что использованная тогда технология антисмысловых олигонуклеотидов может помочь и против COVID-19", - рассказал один из разработчиков препарата, заведующий отделением городской клинической больницы Пятигорска Антон Горячев. По его словам, других препаратов для лечения больных с COVID-19, созданных по технологии антисмысловых олигонуклеотидов, в мире пока нет.