  • 13 августа 202213.08.2022суббота
  • USD60,8993
    EUR62,5355
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Прививку от ковида жители Ишима смогут сделать в вакциномобиле

Общество, 16:56 12 августа 2022

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Сделать прививку от коронавирусной инфекции жители Ишима смогут в вакциномобиле 13 и 14 августа, сообщает городская администрация.

В выходные дни вакциномобиль на базе автобуса ПАЗ будет работать в Фестивальном парке 13-го и на бульваре Белоусова 14 августа с 10 до 16 часов. В прививочном кабинете на колесах ишимцы смогут ревакцинироваться, а также пройти комплексное обследование в центре здоровья.

Отметим, что в Тюменской области наблюдается рост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших резко выросло за последние две недели. Новых ограничений по ковиду не вводится. Тюменцам советуют в общественных местах надевать маску.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , вакциномобиль , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:48 12.08.2022 Ко дню рождения области о тюменцах разных профессий рассказали через творчество
18:31 12.08.2022Тюменцы напишут "Диктант Победы" на 125 площадках
18:19 12.08.2022В Тюмени 3 тысячи детей отдохнули в третьей смене пришкольных лагерей
18:07 12.08.202213 августа - события дня