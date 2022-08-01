Прививку от ковида жители Ишима смогут сделать в вакциномобиле

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Сделать прививку от коронавирусной инфекции жители Ишима смогут в вакциномобиле 13 и 14 августа, сообщает городская администрация.

В выходные дни вакциномобиль на базе автобуса ПАЗ будет работать в Фестивальном парке 13-го и на бульваре Белоусова 14 августа с 10 до 16 часов. В прививочном кабинете на колесах ишимцы смогут ревакцинироваться, а также пройти комплексное обследование в центре здоровья.

Отметим, что в Тюменской области наблюдается рост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших резко выросло за последние две недели. Новых ограничений по ковиду не вводится. Тюменцам советуют в общественных местах надевать маску.