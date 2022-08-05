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Фильтры для пациентов с признаками ОРВИ и ковида работают во всех поликлиниках Тюменской области

Общество, 11:29 05 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фильтры для пациентов с признаками ОРВИ и ковида работают во всех поликлиниках Тюменской области. Их число может увеличиваться или сокращаться в зависимости от потока заболевших, рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном департаменте здравоохранения.

"Сейчас потребность в создании дополнительных фильтров отсутствует, успешно справляются те, что организованы на базе поликлиник. В них прием ведут фельдшера или врачебная бригада – врач плюс медсестра, которые осуществляют осмотр, термометрию, пульсоксиметрию, забор материала на ПЦР-исследование или экспресс-тест на COVID-19. Также выдают лекарственные препараты при положительном результате", - говорит пресс-секретарь департамента Екатерина Климович.

В фильтре заболевший может открыть лист нетрудоспособности, его поставят на дальнейшее дистанционное наблюдение либо наблюдение ковидной бригадой, при необходимости — госпитализируют.

Напомним, в начале 2022 г. в связи с наплывом пациентов, фильтры для приема пациентов с признаками ОРВИ, помимо медицинских организаций, были организованы на базе объектов культуры, детских спортивных школ, в учреждениях системы образования и социальной защиты.

Всего было развернуто 35 дополнительных фильтров.

Анжела Лебедева

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# коронавирус , ОРВИ , фильтр

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