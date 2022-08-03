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Тюменская область поднялась на ступень выше по тестированию на COVID-19

Общество, 13:56 03 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область в рейтинге исследований на COVID-19 поднялась с пятой позиции на четвертую, достигла показателя 286 тыс. 900 исследований на 100 тыс. населения. Регион входит в Топ-15 субъектов РФ по количеству исследований, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии коронавируса в Тюменской области проведено 4 млн 507 тыс. 179 тестирований, с начала 2022 года - 1 млн 60 тыс. 183. Исследования проводятся на базе лабораторий государственных и частных медицинских организаций. Всего в регионе работают 25 лабораторий.

Напомним, сейчас срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию. Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования, проведенного методом ПЦР, составляет 48 часов.

Горячая линия по ковид-тестированию: 8-800-302-26-70, с 8 до 20 часов.

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# коронавирус , тестирование

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