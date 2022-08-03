В Тюменскую область поступила назальная вакцина от COVID-19, ожидаются насадки для нее

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Комбинированная векторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак", более известная как Спутник V, поступила в поликлиники Тюменской области. Ожидается поступление насадок-распылителей, необходимых для введения препарата.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

По словам медиков, согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, по организации вакцинации против новой коронавирусной инфекции допускается интраназальное введение вакцины "Гам-КОВИД-Вак" при помощи дозирующего устройства - насадка-распылитель на шприц вертикального типа. Как только насадки поступят в поликлиники области начнётся применение препарата для профилактики ковида. Состав вакцины, которая вводится в мышцу, и той, что используют интраназально, один и тот же, отмечают эксперты.

Напомним, вакцинацию препаратом "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) проводят в два этапа. После первой прививки должно пройти три недели для второго компонента.

Ревакцинацию рекомендуют проводить через шесть месяцев. "В связи с тем, что состав компонента вакцин "Гам-КОВИД-Вак" соответствует составу иммунобиологического лекарственного препарата "Спутник Лайт", то и ревакцинацию от COVID-19 можно проводить "Гам-КОВИД-Вак"", - добавили в региональном департаменте здравоохранения.

Анжела Лебедева