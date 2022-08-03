В Тюменскую область поступила назальная вакцина от COVID-19, ожидаются насадки для нее
Комбинированная векторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак", более известная как Спутник V, поступила в поликлиники Тюменской области. Ожидается поступление насадок-распылителей, необходимых для введения препарата.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
По словам медиков, согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, по организации вакцинации против новой коронавирусной инфекции допускается интраназальное введение вакцины "Гам-КОВИД-Вак" при помощи дозирующего устройства - насадка-распылитель на шприц вертикального типа. Как только насадки поступят в поликлиники области начнётся применение препарата для профилактики ковида. Состав вакцины, которая вводится в мышцу, и той, что используют интраназально, один и тот же, отмечают эксперты.
Напомним, вакцинацию препаратом "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) проводят в два этапа. После первой прививки должно пройти три недели для второго компонента.
Ревакцинацию рекомендуют проводить через шесть месяцев. "В связи с тем, что состав компонента вакцин "Гам-КОВИД-Вак" соответствует составу иммунобиологического лекарственного препарата "Спутник Лайт", то и ревакцинацию от COVID-19 можно проводить "Гам-КОВИД-Вак"", - добавили в региональном департаменте здравоохранения.
Анжела Лебедева