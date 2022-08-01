В Тюменской области робот приглашает жителей на вакцинацию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Роботизированная форма обзвона населения применяется в Тюменской области для приглашения на вакцинацию. В регионе имеется достаточный запас всех необходимых ресурсов для полномаштабной прививочной кампании, сообщили информационному агентству "Тюменская линия" в региональном департаменте здравоохранения.

"Сегодня доступны различные формы записи на вакцинацию или ревакцинацию: через Единый портал государственных услуг, открыт с 18 января 2021 года, через горячую линию 122, через сall-центры медицинских организаций, которые также активно осуществляют обзвон лиц, имеющих хронические заболевания и лиц, старше 60 лет", - добавили медики.

В первоочередном порядке на вакцинацию приглашают приоритетные группы населения: лица, старше 60 лет, с хроническими неинфекционными заболеваниями, дети, медицинские работники, работники образования.

Напомним, антиковидные ограничения, действующие в Тюменской области, продлили до 1 сентября 2022 года включительно. Новые запреты пока не вводятся. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 на предыдущей неделе губернатор Александр Моор поручил увеличить темпы тестирования населения на коронавирус и обеспечить своевременную ревакцинацию.

Анжела Лебедева