В России создали тренажер-маску для восстановления после COVID-19
Тренажер-маску для восстановления дыхательной и кровеносной систем разработали ученые Самарского университета имени С.П. Королева. Применять ее рекомендуется после перенесенной коронавирусной инфекции и других заболеваний, сообщает пресс-служба вуза.
Внешне тренажер представляет собой пластиковую маску, которая надевается на нижнюю часть лица и прикрывает нос и рот. Маска с помощью крепления надежно держится на лице, поэтому пользоваться ей можно во время спортивных тренировок, бега, ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.
Внутренний механизм маски представляет собой лабиринт воздушных каналов, оснащенный регулировочными клапанами и дросселями. Они изменяют воздушное сопротивление каналов, усложняют или упрощают дыхание в зависимости от заданных параметров. С помощью органов управления можно выбрать необходимый режим работы тренажера.
Разработка ученых по своей конструкции сложнее обычных спортивных масок и является медицинским устройством, оказывающим оздоровительное воздействие, в том числе за счет возвратного поступления в организм углекислого газа.
По мнению разработчиков, такой тренажер может пригодиться для улучшения состояния не только при заболеваниях бронхов и легких, но и при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.