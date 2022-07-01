В России создали тренажер-маску для восстановления после COVID-19

| Фото: vk.com/oblzdrav72 | Фото: vk.com/oblzdrav72

Тренажер-маску для восстановления дыхательной и кровеносной систем разработали ученые Самарского университета имени С.П. Королева. Применять ее рекомендуется после перенесенной коронавирусной инфекции и других заболеваний, сообщает пресс-служба вуза.

Внешне тренажер представляет собой пластиковую маску, которая надевается на нижнюю часть лица и прикрывает нос и рот. Маска с помощью крепления надежно держится на лице, поэтому пользоваться ей можно во время спортивных тренировок, бега, ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.

| Фото: ssau.ru | Фото: ssau.ru

Внутренний механизм маски представляет собой лабиринт воздушных каналов, оснащенный регулировочными клапанами и дросселями. Они изменяют воздушное сопротивление каналов, усложняют или упрощают дыхание в зависимости от заданных параметров. С помощью органов управления можно выбрать необходимый режим работы тренажера.

Разработка ученых по своей конструкции сложнее обычных спортивных масок и является медицинским устройством, оказывающим оздоровительное воздействие, в том числе за счет возвратного поступления в организм углекислого газа.

По мнению разработчиков, такой тренажер может пригодиться для улучшения состояния не только при заболеваниях бронхов и легких, но и при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.