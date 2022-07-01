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Тюменская область вошла в Топ-5 регионов по охвату тестирования на COVID-19

Общество, 18:10 27 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров по количеству исследований на новую коронавирусную инфекцию в расчете на 100 тыс. населения. В пятерке лидеров также Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ и Мурманская область, сообщает Роспотребнадзор.

Всего по данным на 27 июля в стране провели 301 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Тестировали, в частности и тех, кто прибывал из стран неблагополучных по COVID-19.

В России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем. Все они используются для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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