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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ревакцинация от ковида важна для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, считает эксперт

Общество, 15:27 22 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россиян призывают ревакцинироваться от коронавируса в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Особенно это актуально для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

По словам замминистра здравоохранения РФ Андрея Плутницкого, в стране доминирует штамм омикрон, который вызывает сравнительно легкое течение болезни, в первую очередь, у вакцинированных ранее граждан.

"Мы призываем наших граждан проходить ревакцинацию в течение полугода с момента предыдущей прививки", - сказал он.

Своевременная вакцинация и ревакцинация людей из групп риска позволяет существенно снизить вероятность осложненного течения заболевания, а также уменьшает вероятность развития долгого ковида. Этот вывод сделан в ходе клинических наблюдений за пациентами моногоспиталей: пациенты с тяжелым течением коронавирусной инфекции, которые находятся в реанимации, не были привиты.

А тем, кто уже перенес заболевание, врачи рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию.

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# вакцинация , коронавирус

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