Тюменцам рассказали, когда вакцина от COVID-19 становится платной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двухкомпонентную прививку "Гам-КОВИД-Вак" можно поставить в любой поликлиники Тюменской области. Для ревакцинации используется первый компонент препарата. Состав первого компонента "Спутник V" соответствует составу лекарственного препарата "Спутник Лайт".

"Вакцина "Гам-КОВИД-Вак" в Тюменской области имеется в достаточном количестве, в связи с чем у региона отсутствует потребность в вакцине "Спутник Лайт". Вакцинация против коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" является добровольной и бесплатной. При выборе другой вакцины - "Спутник Лайт" - потребуется оплата", - рассказали информационному агентству "Тюменская линия" в региональном департаменте здравоохранения.

Все рекомендации по вакцинации против новой коронавоирусной инфекции прописаны в календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденном приказом Минздрава России.

Департамент здравоохранения Тюменской области доведет до подведомственных медицинских организаций необходимость более интенсивно информировать граждан о возможности бесплатной вакцинации (ревакцинации) и состава вакцин.

Анжела Лебедева