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В больницах Тюменской области отменен строгий противоэпидемический режим

Общество, 18:20 08 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строгий противоэпидемический режим отменен в больницах Тюменской области. Также разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий в помещениях государственных или муниципальных организаций региона. Эти и другие ограничения, вводившиеся для предотвращения распространения COVID-19, приостановлены в субъекте.

Соответствующее постановление правительства области подписал губернатор Александр Моор. Ознакомиться с документом можно на официальном портале правовой информации.

Снимаются ограничения в деятельности предприятий общепита.

"Утрачивают силу рекомендации, касающиеся соблюдения масочного режима и социальной дистанции на предприятиях и в организациях, местах массового пребывания людей, а также самоизоляции людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении информационного центра регионального правительства.

Действие этих и многих других ограничений приостановлено в регионе в соответствии с нормативными документами Роспотребнадзора.

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# коронавирус , ограничения

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