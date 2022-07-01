В России полностью сняты все ограничения по COVID-19
Роспотребнадзор снял все ограничения по COVID-19 в России. Отменяется обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания. Сообщение размещено на сайте федерального ведомства.
Снятие ограничений связано со снижением интенсивности эпидемического процесса на протяжении последних четырех месяцев.
"Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии. С учетом значимого снижения заболеваемости и особенностей циркуляции штамма "Омикрон" с 1 марта были минимизированы ограничительные мероприятия для различных отраслей экономики, отменен ряд противоэпидемических мер в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи", - уточняется в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено. Также сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг эпидемического процесса.