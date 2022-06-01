Новый штамм коронавируса, по оценке врача-биофизика, придет в Россию осенью с востока

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередной штамм коронавируса, который предположительно возникнет в одной из восточных стран, достигнет России осенью. С таким прогнозом в интервью радио Sputnik выступила ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова.

Коронавирусная инфекция, по ее словам, продолжает распространяться в Китае, а ее возбудитель неизбежно будет мутировать.

"В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм, — сообщила она. - До нас он дойдет в сентябре-октябре вместе с другими респираторными инфекциями. В связи с этим мы ожидаем осенью подъема заболеваемости COVID-19 в России".

Россияне защищены от предыдущих вариантов COVID-19 благодаря вакцинации. Но оценить опасность тех штаммов, которые будут появляться в дальнейшем, пока нельзя, считает Соседова. "Активность тех штаммов, которые циркулировали раньше, снижается. Мы делали прививки и получили коллективный иммунитет. То есть от прошлых вариантов коронавируса мы защищены, но не от новых штаммов. Что именно придет к нам с востока осенью, мы пока не знаем", — пояснила она.