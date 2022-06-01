  • 20 июня 202220.06.2022понедельник
  • USD56,7101
    EUR59,3299
  • В Тюмени 22..24 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Новый штамм коронавируса, по оценке врача-биофизика, придет в Россию осенью с востока

Общество, 15:27 20 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередной штамм коронавируса, который предположительно возникнет в одной из восточных стран, достигнет России осенью. С таким прогнозом в интервью радио Sputnik выступила ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова.

Коронавирусная инфекция, по ее словам, продолжает распространяться в Китае, а ее возбудитель неизбежно будет мутировать.

"В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм, — сообщила она. - До нас он дойдет в сентябре-октябре вместе с другими респираторными инфекциями. В связи с этим мы ожидаем осенью подъема заболеваемости COVID-19 в России".

Россияне защищены от предыдущих вариантов COVID-19 благодаря вакцинации. Но оценить опасность тех штаммов, которые будут появляться в дальнейшем, пока нельзя, считает Соседова. "Активность тех штаммов, которые циркулировали раньше, снижается. Мы делали прививки и получили коллективный иммунитет. То есть от прошлых вариантов коронавируса мы защищены, но не от новых штаммов. Что именно придет к нам с востока осенью, мы пока не знаем", — пояснила она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 20.06.2022Проверить информацию на достоверность смогут жители Тюменской области помощью сервиса "Лапша"
16:10 20.06.2022В Ишиме впервые пройдет легкоатлетический полумарафон в День молодежи
15:49 20.06.2022Модульные здания почтовых отделений поставят в селах Тобольского района
15:27 20.06.2022 Новый штамм коронавируса, по оценке врача-биофизика, придет в Россию осенью с востока