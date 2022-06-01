Тюменские туристы заплатят более 3,4 млн рублей за отсутствие тестов на COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти на 3,5 млн рублей оштрафовали жителей Тюменской области, которые не сдали тест на COVID-19 по прилету из-за рубежа. Всего по данным на 27 июня суд рассмотрел материалы о 417 нарушениях, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Начиная с 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за границы приехали 120 тыс. человек, у 836 из них выявили коронавирусную инфекцию. Большинство туристов размещали данные о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации на сайте госуслуг.

В ведомстве напоминают, что, прибывая из-за границы, россияне должны в трехдневный срок пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. При этом тестирование не обязательно при пересечении границы РФ сухопутным путем.

Сдавать ПЦР-тест не нужно и при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сведений о перенесенном заболевании не более чем за последние 6 месяцев. Для подтверждения этих данных необходимо загрузить соответствующие документы на сайт госуслуг в течение четырех дней после прибытия.