Тюменские туристы могут ехать в Грузию без справки о вакцинации против ковида

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Правительство Грузии отменило требование к гражданам иностранных государств, которые въезжают на территорию республики, предъявлять на границе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или документ о прохождении полного курса вакцинации, сообщает ТАСС.

"Любой человек, прибывающий из любой страны, освобождается от обязанности предъявлять на территории Грузии при пересечении границы документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста", - говорится в постановлении правительства.

Иностранцы также освобождены от обязательного прохождения периода самоизоляции в Грузии, говорится в документе.