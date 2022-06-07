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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выявлено 11 случаев COVID-19 за сутки

Общество, 18:32 04 июня 2022

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области во ВКонтакте

11 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Выздоровел 21 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В числе заболевших за сутки - 2 ребенка. На ИВЛ находятся 3 пациента. Под медицинским наблюдением остаются 182 человека.

В регионе развернуты 124 койки для лечения пациентов с COVID-19, 32,3% из них свободны.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 191 тыс. 768 случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 187 тыс. 201 человек.

За сутки проведено 2 тыс. 847 лабораторных исследований, всего с начала пандемии - 3 млн 979 тыс. 014.

Сделано вакцинаций против коронавируса 1 млн 204 тыс. 185, полным курсом - 1 млн 113 тыс. 226.

Евгений Бабенко

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# коронавирус

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