145 тыс. 800 жителей Тюменской области прошли ревакцинацию с начала 2022 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

145 тыс. 800 случаев ревакцинации против новой коронавирусной инфекции зарегистрировано в медучреждениях Тюменской области с начала 2022 г. Три препарата для взрослых и один для подростков используют фельдшеры для этих целей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

"В настоящее время в регионе для вакцинации и ревакцинации граждан против COVID-19 используются препараты "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", для подростков 12-17 лет — "Спутник М". Данные препараты имеются в необходимом количестве. В связи с тем, что состав первого компонента вакцины "Спутник V" соответствует составу лекарственного препарата "Спутник Лайт", он также при необходимости может использоваться для вакцинации и ревакцинации взрослых против новой коронавирусной инфекции", - отметили специалисты.

Вакцинация и ревакцинация против COVID-19 проводится в поликлиниках области.

С апреля в регионе работают выездные бригады в специализированных лечебных учреждениях. Они, в первую очередь, предназначены для пациентов, имеющих хронические заболевания.

Мобильные пункты вакцинации в торговых центрах, спортивных объектах и так далее свернули свою работу сразу же после того, как снизился поток желающих, добавили медики.

Ознакомиться с актуальным списком дополнительных пунктов вакцинации можно на портале "Территория здоровья" по ссылке.

Отметим, по данным регионального депздрава, на 18 мая уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Тюменской области опустился до 44 %. Тогда как на начало февраля он составлял почти 72 %. Эксперты связывают это со снижением антител у тех, кто привился более 6 месяцев назад. Поэтому и важна ревакцинация.

Анжела Лебедева