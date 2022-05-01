В России COVID-19 становится сезонным заболеванием

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COVID-19 сейчас можно отнести к сезонным острым респираторным вирусным инфекциям. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России стабилизируется, снижение идет уже 13-ю неделю. Не во всех странах мира это наблюдается — где-то есть рост, где-то высокие цифры сохраняются. "Мы очень внимательно следим за ситуацией, особенно в послепраздничные дни, когда было большое количество контактов, большой объем миграции. Я думаю, что в течение недели мы сформируем окончательную позицию по итогам весеннего периода и по итогам сезона", - сказала Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что сезон острых респираторных вирусных инфекций, к которым сегодня уже вполне можно отнести и новый коронавирус, заканчивается.