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Опоздавших с тестами на COVID-19 в Тюменской области оштрафовали более чем на 3 миллиона рублей

Общество, 11:27 19 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вернувшихся из-за границы жителей Тюменской области оштрафовали на 3 млн 397 тыс. 800 рублей, суды рассмотрели 291 нарушение, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

"Ведется строгий контроль прохождения физическими лицами при возвращении в РФ исследований на COVID-2019 методом ПЦР. На лиц, нарушивших требование постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 г. № 7, составлены протоколы об административном правонарушении", - отмечено в сообщении ведомства.

С 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за границы прибыли более 118 тыс. человек. У 835 была выявлена коронавирусная инфекция.

Тюменская область входит в Топ-15 субъектов РФ по показателю “Количество исследований на 100 тыс. населения” и занимает пятое место.

С начала пандемии проведено более 4,3 млн исследований, в том числе с начала 2022 года - 850 тыс. исследований. Работают 24 лаборатории, девять из них частной собственности.

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# коронавирус , Роспотребнадзор , тесты

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