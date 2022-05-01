Туристов Тюменской области за отсутствие ПЦР-тестов оштрафовали на 3 млн 400 тысяч рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

291 нарушение санитарных правил в период пандемии рассмотрели суды в Тюменской области. Все они касались туристов, которые по возвращению из-за границы не прошли исследование на COVID-19 методом ПЦР. Сумма штрафов составила 3 млн 397 тыс. 800 рублей.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, с 1 августа 2020 г. в Тюменскую область из-за границы прибыло более 118 тыс. человек. У 835 была выявлена коронавирусная инфекция. Большинство прибывающих жителей региона разместили сведения о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции на сайте госуслуг.

ПЦР-тест не требуется для туристов, которые пересекают границы РФ сухопутным путем. или имеют сертификат о вакцинации от коронавируса с действующим сроком, сведения о перенесенном заболевании не более чем за последние 6 месяцев.