  • 17 мая 202217.05.2022вторник
  • USD63,4445
    EUR65,8166
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области врачи выявили 15 случаев COVID-19 за сутки

Общество, 14:37 17 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки, выздоровели 35 человек, сообщает федеральный оперативный штаб 17 мая.

В России выявлено 4 тыс. 122 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 5 тыс. 984 человека.

В Москве выявили 212 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 326. В Свердловской области заболели 155 человек, в Челябинской - 130, в Югре – 23, на Ямале – 15, в Курганской области – 20.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 млн 268 тыс. 958 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 377 тыс. 869 летальных исходов, выздоровели 17 млн 658 тыс. 542 человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:19 17.05.2022Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность
14:37 17.05.2022В Тюменской области врачи выявили 15 случаев COVID-19 за сутки
14:26 17.05.2022"Эшелон Победы" остановится в Тобольске утром 18 мая
13:52 17.05.2022Эксперт: деньги, сэкономленные на реализации нацпроектов, должны оставаться в регионе