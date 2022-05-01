В Тюменской области врачи выявили 15 случаев COVID-19 за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки, выздоровели 35 человек, сообщает федеральный оперативный штаб 17 мая.

В России выявлено 4 тыс. 122 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 5 тыс. 984 человека.

В Москве выявили 212 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 326. В Свердловской области заболели 155 человек, в Челябинской - 130, в Югре – 23, на Ямале – 15, в Курганской области – 20.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 млн 268 тыс. 958 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 377 тыс. 869 летальных исходов, выздоровели 17 млн 658 тыс. 542 человека.