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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

У 25 жителей Тюменской области диагностировали коронавирус за сутки

Общество, 14:34 16 мая 2022

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

25 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки. Скончался один пациент, выздоровел 31, сообщает федеральный оперативный штаб 16 мая.

В России выявлено 4 тыс. 543 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 89 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 5 тыс. 379 человек.

В Москве выявили 288 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 334. В Свердловской области заболели 159 человек, в Челябинской - 132, в Югре – 46, на Ямале – 14, в Курганской области – 21.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 млн 264 тыс. 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 377 тыс. 759 летальных исходов, выздоровели 17 млн 652 тыс. 558 человек.

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# коронавирус

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