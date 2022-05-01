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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

У 42 жителей Тюменской области выявили коронавирус за сутки

Общество, 13:52 13 мая 2022

департамент здравоохранения Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области во ВКонтакте

42 случая заболевания COVID-19 выявлены в Тюменской области за сутки. Скончался один пациент, 87 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб 13 мая.

В России за последние сутки зафиксировано 4 тыс. 896 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 105 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 7 тыс. 257 человек.

В Москве заболели ковидом 474 жителя, в Санкт-Петербурге – 337. В Свердловской области заболели 144 человека, в Челябинской - 142, в Югре – 44, на Ямале – 16, в Курганской области – 22.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 млн 250 тыс. 290 случаев коронавируса в 85 регионах, 377 тыс. 464 летальных исхода. Выздоровели 17 млн 633 тыс. 601 человек.

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# коронавирус

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