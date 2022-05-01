В Тюменской области за сутки коронавирусом заболели 40 человек

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40 случаев заболевания COVID-19 выявлены в Тюменской области за сутки. Скончался один пациент, 26 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб 11 мая.

За последние сутки в России зафиксировано 4 тыс. 102 новых случая коронавируса в 83 регионах, 98 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 5 тыс. 43 человека.

В Москве выявили 217 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 304. В Свердловской области заболели 122 человека, в Челябинской - 151, в Югре – 12, на Ямале – 16, в Курганской области – 20.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 млн 241 тыс. 329 случаев коронавируса в 85 регионах, 377 тыс. 248 летальных исходов. Выздоровели 17 млн 619 тыс. 414 человек.