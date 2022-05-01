В Тюменской области зарегистрировали 44 случая COVID-19 за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

44 случая заболевания COVID-19 выявлены в Тюменской области за сутки. Скончался один пациент, 11 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб 10 мая.

За последние сутки в России зафиксировано 4 тыс. 531 новый случай коронавируса в 83 регионах, 101 летальный исход. За сутки в стране полностью выздоровели 5 тыс. 14 человек.

В Москве выявили 237 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 309. В Свердловской области заболели 125 человек, в Челябинской - 155, в Югре – 46, на Ямале – 17, в Курганской области – 23.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 млн 237 тыс. 227 случаев коронавируса в 85 регионах. 377 тыс. 150 летальных исходов. Выздоровели 17 млн 614 тыс. 371 человек.