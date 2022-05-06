37 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки. Скончались двое пациентов, выздоровели 189, сообщает федеральный оперативный штаб 6 мая.

За последние сутки в России зафиксировано 5 тыс. 541 новый случай коронавируса в 84 регионах, 136 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 9 тыс. 408 человек.

В Москве - 526 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 364. В Свердловской области заболели 128 человек, в Челябинской - 169, в Югре – 72, на Ямале – 19, в Курганской области – 32.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 млн 216 тыс. 719 случаев коронавируса в 85 регионах. 376 тыс. 696 летальных исходов. Выздоровели 17 млн 588 тыс. 67 человек.