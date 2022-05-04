Тюменская область - в пятерке лидеров по количеству исследований на COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пятое место по количеству тестирований на новую коронавирусную инфекцию занимает Тюменская область. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"По данным на 27 апреля в регионе проведено 273 355,80 исследований на 100 тысяч населения", - уточнили в ведомстве.

В пятерке лидеров по этому показателю также Мурманская область, Санкт-Петербург, Москва, а возглавляет рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ.

Напомним, что исследования на COVID-19 проводятся в 24 лабораториях, в том числе на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и девяти частных медицинских организаций.