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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

59 человек за сутки выздоровели от COVID-19 в Тюменской области

Общество, 14:28 02 мая 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

57 случаев заболевания COVID-19 выявлены в Тюменской области за минувшие стуки. Выздоровели 59 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 190 тыс. 827 человек, выздоровели - 185 317 человек.

В общем числе заболевших за сутки - 2 ребенка. Десят пациентов находятся на ИВЛ.

В регионе развернута 351 койка для лечения новой коронавирусной инфекции, 16,5% коек свободны. Под медицинским наблюдением остаются 988 человек.

Проведено 1 тыс. 385 лабораторных исследований за сутки, всего с начала пандемии - 3 млн 879 тыс. 142 исследования.

Сделано вакцинаций против коронавируса - 1 млн 179 тыс. 162, полным курсом - 1 млн 104 тыс. 769.

Евгений Бабенко

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# коронавирус

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