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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

106 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки

Общество, 14:30 28 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

106 новых случаев коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки. Скончался один пациент, выздоровели 192 человека, сообщает федеральный оперативный штаб 28 апреля.

За последние сутки в России зарегистрировано 7 тыс. 681 новый случай коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 166 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 11 тыс. 63 человека.

В Москве выявили 629 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 487. В Свердловской области заболели 248 человек, в Челябинской - 184, в Югре – 72, на Ямале – 23, в Курганской области – 56.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 млн 167 тыс. 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 375 тыс. 566 летальных исходов, выздоровели 17 млн 517 тыс. 922 человека.

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# коронавирус

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