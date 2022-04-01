Высоких пиков заболеваемости COVID-19 не ожидается, считают эпидемиологи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Высоких пиков заболеваемости COVID-19 не стоит ожидать, считает завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, профессор Михаил Костинов. Об этом сообщает телеканал "Russia Today".

По оценке Михаила Костинова, инфекция не уйдет, она останется. Но как ковид будет проявляться среди населения, сложно предсказать. Эксперт связывает это с тем, что переболевшие и те, кто прошел вакцинацию, имеют иммунитет, который может сохраняться на определенные годы.

Именно по этой причине не стоит ожидать высоких пиков заболеваемости. По его прогнозу новая коронавирусная инфекция продолжит циркулировать, но будет протекать в легкой форме.