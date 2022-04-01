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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области COVID-19 диагностировали у 111 человек за сутки

Общество, 14:04 23 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

111 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались двое пациентов, выздоровели 235, сообщает федеральный оперативный штаб 23 апреля.

За последние сутки в России выявлено 8 тыс. 829 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 171 летальный исход. За сутки в стране полностью выздоровели 13 тыс. 30 человек.

В Москве выявили 602 случая болезни, в Санкт-Петербурге – 603. В Свердловской области заболели 303 человека, в Челябинской - 188, в Югре – 73, на Ямале – 30, в Курганской области – 63.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 18 млн 128 тыс. 691 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 374 тыс. 734 летальных исхода, выздоровели 17 млн 464 тыс. 120 человек.

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# коронавирус

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