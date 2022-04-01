119 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

119 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончался один пациент, выздоровели 248, сообщает федеральный оперативный штаб 24 апреля.

За последние сутки в России выявлено 8 тыс. 446 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 168 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 10 тыс. 508 человек.

В Москве выявили 584 случая болезни, в Санкт-Петербурге – 587. В Свердловской области заболели 305 человек, в Челябинской - 189, в Югре – 63, на Ямале – 28, в Курганской области – 60.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 18 млн 137 тыс. 137 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 374 тыс. 902 летальных исхода, выздоровели 17 млн 474 тыс. 628 человек.