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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

119 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Общество, 15:37 24 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

119 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончался один пациент, выздоровели 248, сообщает федеральный оперативный штаб 24 апреля.

За последние сутки в России выявлено 8 тыс. 446 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 168 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 10 тыс. 508 человек.

В Москве выявили 584 случая болезни, в Санкт-Петербурге – 587. В Свердловской области заболели 305 человек, в Челябинской - 189, в Югре – 63, на Ямале – 28, в Курганской области – 60.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 18 млн 137 тыс. 137 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 374 тыс. 902 летальных исхода, выздоровели 17 млн 474 тыс. 628 человек.

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# коронавирус

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