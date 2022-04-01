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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области за сутки выявили 89 случаев COVID-19

Общество, 14:23 22 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

89 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончался один пациент, выздоровели 288, сообщает федеральный оперативный штаб 22 апреля.

За последние сутки в России выявлен 9 тыс. 1 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 195 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 13 тыс. 480 человек.

В Москве выявили 644 случая болезни, в Санкт-Петербурге – 608. В Свердловской области заболели 295 человек, в Челябинской - 192, в Югре – 92, на Ямале – 29, в Курганской области – 64.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 млн 119 тыс. 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 374 тыс. 563 летальных исхода, выздоровели 17 млн 451 тыс. 90 человек.

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# коронавирус

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