В Тюменской области врачи диагностировали 131 случай COVID-19 за сутки

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

131 новый случай коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались двое пациентов, выздоровели 339, сообщает федеральный оперативный штаб 21 апреля.

За последние сутки в России выявлено 8 тыс. 875 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 14 тыс. 182 человека.

В Москве выявили 616 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 579. В Свердловской области заболели 284 человека, в Челябинской - 194, в Югре – 85, на Ямале – 30, в Курганской области – 69.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 млн 110 тыс. 861 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 374 тыс. 368 летальных исходов, выздоровели 17 млн 437 тыс. 610 человек.