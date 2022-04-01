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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За сутки коронавирусом заболели 137 жителей Тюменской области

Общество, 13:31 20 апреля 2022

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

137 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончался один пациент, выздоровели 369, сообщает федеральный оперативный штаб 20 апреля.

За последние сутки в России выявлено 9 тыс. 195 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 223 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 16 тыс. 200 человек.

В Москве выявили 749 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 611. В Свердловской области заболели 288 человек, в Челябинской - 202, в Югре – 39, на Ямале – 32, в Курганской области – 65.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 млн 101 тыс. 986 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 374 тыс. 171 летальный исход, выздоровели 17 млн 423 тыс. 428 человек.

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# коронавирус

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