За сутки коронавирусом заболели 137 жителей Тюменской области

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

137 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончался один пациент, выздоровели 369, сообщает федеральный оперативный штаб 20 апреля.

За последние сутки в России выявлено 9 тыс. 195 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 223 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 16 тыс. 200 человек.

В Москве выявили 749 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 611. В Свердловской области заболели 288 человек, в Челябинской - 202, в Югре – 39, на Ямале – 32, в Курганской области – 65.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 млн 101 тыс. 986 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 374 тыс. 171 летальный исход, выздоровели 17 млн 423 тыс. 428 человек.