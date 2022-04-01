109 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

109 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Выздоровели 147 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб 25 апреля.

За последние сутки в России выявлен 7 тыс. 651 новый случай коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 159 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 8 тыс. 855 человек.

В Москве выявили 455 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 543. В Свердловской области заболел 301 человек, в Челябинской - 187, в Югре – 53, на Ямале – 25, в Курганской области – 58.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 млн 144 тыс. 788 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 375 тыс. 61 летальный исход, выздоровели 17 млн 483 тыс. 483 человека.