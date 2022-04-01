В Тюменской области заболеваемость COVID-19 выше среднероссийского уровня на 26%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показатель заболеваемости COVID-19 в Тюменской области выше среднероссийского уровня на 26% по итогам 16 недели года. Самые высокие показатели заболеваемости фиксируются среди детей в возрасте до года и старше 65 лет.

Об этом рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на очередном онлайн-заседании оперштаба.

"Тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 наблюдается в регионе с середины февраля. За прошедшую неделю показатель заболеваемости составил 52 на 100 тысяч населения - на 23 процента ниже, чем на предыдущей неделе, и на 35 процентов меньше, чем в среднем за последние четыре недели", - сказала она. Рост заболевших отмечен с 18 по 24 апреля.

Соблюдение масочного режима и своевременная ревакцинации против коронавирсной инфекции способны остановить рост заболеваемости, отметила Галина Шарухо.