В Тюменской области за сутки COVID-19 диагностировали у 44 человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

44 новых случая коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Выздоровели 54 человека, сообщает федеральный оперативный штаб 4 мая.

За последние сутки в России выявлено 5 тыс. 93 новых случая коронавируса в 82 регионах. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 6 тыс. 664 человека.

В Москве выявили 282 случая болезни, в Санкт-Петербурге – 328. В Свердловской области заболел 131 человек, в Челябинской - 173, в Югре – 37, на Ямале – 19, в Курганской области – 35.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 млн 206 тыс. 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 376 тыс. 421 летальный исход, выздоровели 17 млн 569 тыс. 936 человек.