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Вероника Скворцова: препарат "Конвасэл" на 100 % вырабатывает антитела к коронавирусу

Общество, 14:20 06 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вакцина "Конвасэл" способствует 100 % выработке антител к коронавирусу и является практически универсальной, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова изданию ТАСС.

По ее словам, клинические исследования показали 100 % выработку высоких титров специфических антител класса IgG к белку N.

"Конвасэл" разработал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и зарегистрирован Минздравом России 18 марта. Препарат представляет эмульсию для внутримышечного введения. Объем одной дозы — 0,5 мл.

5 апреля в институте запущенно промышленное производство препарата. Мощности площадки позволят производить до 2 млн доз вакцины в месяц, отметила Вероника Скворцова. Ранее глава ФМБА сообщала, что вакцина не вызывает аллергию и хорошо переносится, а также подходит для ревакцинации после прививки "Спутником V", "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком".

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# вакцина , коронавирус , ФМБА России

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