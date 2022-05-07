У 40 жителей Тюменской области диагностировали COVID-19 за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

40 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки. Скончались двое пациентов, выздоровели 25, сообщает федеральный оперативный штаб 7 мая.

За последние сутки в России зафиксировано 5 тыс. 500 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 132 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 8 тыс. 649 человек.

В Москве выявили 387 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 357. В Свердловской области заболел 121 человек, в Челябинской - 168, в Югре – 76, на Ямале – 18, в Курганской области – 30.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 млн 222 тыс. 219 случаев коронавируса в 85 регионах, 376 тыс. 828 летальных исходов. Выздоровели 17 млн 596 тыс. 716 человек.