55 случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за последние сутки

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

55 случаев заболевания COVID-19 выявлены в Тюменской области за минувшие сутки, 82 человека выздоровели. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В числе заболевших за сутки - 5 детей. На ИВЛ находятся 12 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 642 человека.

Для лечения пациентов с COVID-19 в Тюменской области развернуто 320 коек, 20,6% из них свободны.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 191 тыс. 064 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровели 185 тыс. 904 человека.

За сутки проведено 1 тыс. 947 лабораторных исследований проведено за сутки, всего с начала пандемии - 3 млн 898 тыс. 579.

Сделано вакцинаций против коронавируса 1 млн 182 тыс. 631, полным курсом - 1 млн 106 тыс. 493.