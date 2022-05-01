  • 15 мая 202215.05.2022воскресенье
  • USD63,7799
    EUR65,7939
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области 42 пациента выздоровели после COVID-19 за сутки

Общество, 13:30 15 мая 2022

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

23 случая заболевания COVID-19 выявлены в Тюменской области за сутки. Скончались двое пациентов, 42 человека выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб 15 мая.

В России за последние сутки зафиксировано 4 тыс. 596 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 99 человек умерли. За сутки в стране полностью выздоровели 6 тыс. 200 пациентов.

В Москве заболели коронавирусной инфекцией 335 жителей, в Санкт-Петербурге – 358. В Свердловской области диагностировали 144 новых случаев COVID-19, в Челябинской - 135, в Югре – 45, на Ямале – 15, в Курганской области – 23.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 млн 260 тыс. 293 случая коронавируса в 85 регионах, 377 тыс. 670 летальных исхода. Выздоровели 17 млн 647 тыс. 179 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:20 15.05.2022В Тюмень завезли более 4 000 тонн монгольда и шпината из Узбекистана
18:00 15.05.202216 мая - события дня
17:45 15.05.2022Бразильские легионеры МФК "Тюмень" покинули команду
17:15 15.05.2022Жителей Тюменской области предупреждают о сильном ветре, дождях и грозах 16 мая