В Тюменской области 42 пациента выздоровели после COVID-19 за сутки

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

23 случая заболевания COVID-19 выявлены в Тюменской области за сутки. Скончались двое пациентов, 42 человека выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб 15 мая.

В России за последние сутки зафиксировано 4 тыс. 596 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 99 человек умерли. За сутки в стране полностью выздоровели 6 тыс. 200 пациентов.

В Москве заболели коронавирусной инфекцией 335 жителей, в Санкт-Петербурге – 358. В Свердловской области диагностировали 144 новых случаев COVID-19, в Челябинской - 135, в Югре – 45, на Ямале – 15, в Курганской области – 23.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 млн 260 тыс. 293 случая коронавируса в 85 регионах, 377 тыс. 670 летальных исхода. Выздоровели 17 млн 647 тыс. 179 человек.