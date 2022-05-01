Мурашко: появление новых штаммов и не только коронавируса — дело времени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Появление новых штаммов COVID-19 – дело времени, поэтому главная задача – создать собственный механизм предупреждения массовых инфекционных болезней. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко на XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC, сообщает РИА Новости.

По его словам, вирус COVID-19 мутирует, и такие мутантные штаммы, как дельта и омикрон создают новые вызовы для борьбы с инфекцией.

"При этом все мы понимаем, что появление новых, других штаммов, причем не только коронавируса — это только дело времени, - подчеркнул Мурашко.