В Тюменской области в 2022 году зарегистрировали семь очагов COVID-19 со 146 заболевшими

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Семь очагов COVID-19 со 146 заболевшими зарегистрировали в Тюменской области в 2022 году, сообщила руководитель, главный санитарный врач управления Роспотребнадзора по Тюменской области, д.м.н. Галина Шарухо.

По ее словам, в 2021 году было 24 очага с числом пострадавших 396 человек, в 2020 году - 41 очаг с около 1,5 тыс. заболевшими и 7,5 тыс. контактными.

С начала распространения вируса в России в Тюменской области зафиксировали более 191 тыс. случаев заболеваемости ковидом. При этом пик, почти 63 тыс. случаев, пришелся на февраль 2021 года. Практически столько же, с разницей в 3-4 тыс., 66 тыс. 873 случая заболевания, зафиксировали за весь 2021 год.

Самое большое количество заболевших коронавирусом зарегистрировали 5 февраля 2021 года, самое малое – 16 мая 2021 года.

Эпидемический процесс COVID-19 характеризуется волнообразным течением. Он поддерживается в основном за счет взрослого населения, но отмечается рост частоты регистрации COVID-19 у детей.

"Установлена статистически значимая связь заболеваемости населения с количеством выполняемых ПЦР исследований и вакцинацией против COVID-19. Огромную роль в снижении роста заболеваемости играет безусловное исполнение санитарно-эпидемиологических требований хозяйствующими субъектами и гражданами, своевременность введения ограничительных мер и гигиеническое воспитание населения", - сказала Шарухо.