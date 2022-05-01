В Тюменской области врачи диагностировали 52 случая COVID-19 за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

52 новых случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки. Скончались двое пациентов, выздоровели 59 человек, сообщает федеральный оперативный штаб 20 мая.

В России зафиксировано 5 тыс. 89 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 96 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 6 тыс. 173 человека.

В Москве ковидом заболели 368 жителей, в Санкт-Петербурге – 357. В Свердловской области коронавирусную инфекцию диагностировали у 169 человек, в Челябинской – у 124, в Югре – 44, на Ямале – 13, в Курганской области – у 24 жителей.

Всего на сегодняшний день в России 18 млн 283 тыс. 706 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 378 тыс. 168 летальных исходов, выздоровел 17 млн 676 тыс. 801 человек.