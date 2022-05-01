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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Галина Шарухо: в Тюменской область снижается заболеваемость COVID-19

Общество, 17:15 30 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость COVID-19 снижается в Тюменской области на протяжении последних 15 недель, об этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила на онлайн-заседании областного оперативного штаба.

Показатель заболеваемости за прошедшую неделю составил 7,5 на 100 тыс. населения - в 2,5 раза ниже, чем в среднем по стране. Заболеваемость снижается во всех возрастных группах. Тяжелая форма новой коронавирусной инфекции наблюдается у 2,5% заболевших.

Охват населения тестированием на ковид за последнюю неделю составляет 192 на 100 тыс. населения, что значительно выше норматива. По этому показателю Тюменская область занимает пятое место в России, сообщает региональный инфоцентр.

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# Галина Шарухо , коронавирус

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