В России не исключают роста заболеваемости COVID-19 летом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый рост заболеваемости коронавирусом возможен летом, он может быть связан с появлением новых вариантов вируса, в том числе мутаций омикрон-штамма, сообщил "Интерфаксу" руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Вирус SARS-CoV-2, вызывающий новую коронавирусную инфекцию, продолжает мутировать, и растущее число новых субвариантов омикрона может способствовать очередному росту числа пациентов с COVID-19, как это уже случилось в ряде стран", - сказал он.

Также эксперт отметил, что основные меры для снижения последствий пандемии, прежде всего - вакцинация, по-прежнему являются эффективными средствами борьбы.

Хафизов сказал, что в России на сегодняшний день не зафиксировано случаев заболевания подвариантами омикрона, и частично это связано с высокой степенью иммунизации населения.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.