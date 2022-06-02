  • 2 июня 20222.06.2022четверг
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В России не исключают роста заболеваемости COVID-19 летом

Общество, 16:57 02 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый рост заболеваемости коронавирусом возможен летом, он может быть связан с появлением новых вариантов вируса, в том числе мутаций омикрон-штамма, сообщил "Интерфаксу" руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Вирус SARS-CoV-2, вызывающий новую коронавирусную инфекцию, продолжает мутировать, и растущее число новых субвариантов омикрона может способствовать очередному росту числа пациентов с COVID-19, как это уже случилось в ряде стран", - сказал он.

Также эксперт отметил, что основные меры для снижения последствий пандемии, прежде всего - вакцинация, по-прежнему являются эффективными средствами борьбы.

Хафизов сказал, что в России на сегодняшний день не зафиксировано случаев заболевания подвариантами омикрона, и частично это связано с высокой степенью иммунизации населения.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , омикрон

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:11 02.06.2022Президент назвал трассу Москва – Казань - Тюмень крупнейшим проектом дорожного строительства
17:53 02.06.20223 июня - события дня
17:42 02.06.202211 уголовных дел возбуждено в Тюмени по фактам краж крышек канализационных люков
17:31 02.06.2022АСИ принимает проекты на новый конкурс по четырем направлениям